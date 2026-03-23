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Dangerous Food

Piranhas und Vogelnester

GalileoStaffel 2Folge 4vom 23.03.2026
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Folge 4: Piranhas und Vogelnester

28 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Kim Caramella taucht tief in den Amazonas ein, um den Ruf des Piranhas als gnadenlosen Killer auf die Probe zu stellen und herauszufinden, ob er am Ende nur ein lokaler Lieblingsfisch ist. Moritz Hans wagt sich indes in todesmutige philippinische Höhlen, um die bizarrste und teuerste Zutat der Welt zu jagen: Vogelnester aus purem Speichel, deren Ernte tödlich ist und die bis zu 3.000 Dollar pro Kilo einbringen.

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