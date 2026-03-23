Piranhas und VogelnesterJetzt kostenlos streamen
Dangerous Food
Folge 4: Piranhas und Vogelnester
28 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Kim Caramella taucht tief in den Amazonas ein, um den Ruf des Piranhas als gnadenlosen Killer auf die Probe zu stellen und herauszufinden, ob er am Ende nur ein lokaler Lieblingsfisch ist. Moritz Hans wagt sich indes in todesmutige philippinische Höhlen, um die bizarrste und teuerste Zutat der Welt zu jagen: Vogelnester aus purem Speichel, deren Ernte tödlich ist und die bis zu 3.000 Dollar pro Kilo einbringen.
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Dangerous Food
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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