Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Christliche Rituale, Wackeldackel und Buchstabensalat

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 13.11.2025
Christliche Rituale, Wackeldackel und Buchstabensalat

Christliche Rituale, Wackeldackel und BuchstabensalatJetzt kostenlos streamen

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Folge 2: Christliche Rituale, Wackeldackel und Buchstabensalat

90 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Anne Gesthuysen und Frank Plasberg wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
SAT.1
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Alle 4 Staffeln und Folgen