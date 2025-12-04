Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Was ist das Doppelte der Hälfte von 23?

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 04.12.2025
Was ist das Doppelte der Hälfte von 23?

Was ist das Doppelte der Hälfte von 23?Jetzt kostenlos streamen

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Folge 4: Was ist das Doppelte der Hälfte von 23?

91 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Simone Thomalla und Sven Martinek wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
SAT.1
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Alle 4 Staffeln und Folgen