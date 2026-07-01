Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Auf der Flucht
47 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Gary und Linda Haas reisen in den Ferien nach New Mexiko, kommen jedoch nicht an ihrem Zielort an. Die Polizisten befürchten, dass den beiden etwas Schreckliches zugestoßen sei, haben aber weder forensische Hinweise noch Zeugen. Die Überwachungskameras wissen mehr ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media