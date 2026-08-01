Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 20: Gewissenlos
47 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Die 15-jährige Sierra LaMar ist auf ihrem Schulweg, als sie plötzlich spurlos verschwindet. Mithilfe der Überwachungskameras lässt sich klären, ob sie einfach davongelaufen oder ob ihr etwas Schreckliches zugestoßen ist.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media