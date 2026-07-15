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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Tödlicher Zufall

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 15.07.2026
Tödlicher Zufall

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 5: Tödlicher Zufall

47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die 21-jährige Brianna Foisy und der 41-jährige Jason Netter werden auf einem Radweg in Alaska getötet. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Können die Überwachungskameras die entscheidenden Hinweise liefern, um die Morde aufzuklären?

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