Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 6: Mord ohne Motiv
47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Baltimore, Maryland: Der 33-jährige Michael Scott wird in der Innenstadt erschossen. Die Polizei befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit, um den Täter zu finden, bevor er ein zweites Mal zuschlägt. Ob die Überwachungskameras entscheidende Hinweise liefern können?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media