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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord ohne Motiv

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 6vom 22.07.2026
Mord ohne Motiv

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 6: Mord ohne Motiv

47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Baltimore, Maryland: Der 33-jährige Michael Scott wird in der Innenstadt erschossen. Die Polizei befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit, um den Täter zu finden, bevor er ein zweites Mal zuschlägt. Ob die Überwachungskameras entscheidende Hinweise liefern können?

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