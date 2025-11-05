Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um GeldJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Geld
Folge 2: Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um Geld
101 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Wer geht All-in? Heute nehmen am Pokertisch Platz: Musikerin Nina Chuba, Schauspieler Elyas M'Barek und Moderator Johannes B. Kerner.
Genre:Unterhaltung, Poker
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben