Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 24.11.2018
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 1: Folge 1

162 Min.Folge vom 24.11.2018Ab 12

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas haben den weltweiten Wahnsinn weiterentwickelt und duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Im Team Joko kämpfen Tim Mälzer und Steven Gätjen, Team Klaas besteht aus Thomas Hayo und Palina Rojinski. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko & Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 8 Staffeln und Folgen