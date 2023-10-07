Die Elevator Boys am Abgrund & Nadja Benaissa beim indonesischen TotenfestJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Die Elevator Boys am Abgrund & Nadja Benaissa beim indonesischen Totenfest
210 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 12
Im Kampf um die Weltmeisterschaft schicken Joko und Klaas traditionsgemäß Promis in den Ring des Wahnsinns und stürzen sich parallel in unterhaltsame bis entwürdigende Studiospiele - und das diesmal sogar live. Die Elevator Boys, Nadja Benaissa, Daniel Fehlow und Nura waren mutig genug, für ein paar popelige Länderpunkte ungefähr alles auf's Spiel zu setzen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben