Katrin Bauerfeind, Felix Kroos, Wilson Gonzalez und Icke DommischJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Katrin Bauerfeind, Felix Kroos, Wilson Gonzalez und Icke Dommisch
171 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Diese Folge „Das Duell um die Welt“ ist zwar brandneu, folgt allerdings brav den Grundwerten ihrer Vorgänger: Todesmut (10 Minuten die Luft anhalten? Klar!), Risikobereitschaft (Eine kleine Chance, in einer dunklen Mine zu verotten besteht immer.), impulsive Entscheidungen (Einmal losgerollt kann nicht mehr gebremst werden.) und völliger Irrsin (WTF ist da eigentlich in Tokio passiert?!).
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben