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Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Beste aus 13 Jahren: Hidden Champions

ProSiebenStaffel 8Folge 4vom 08.08.2026
Das Beste aus 13 Jahren: Hidden Champions

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Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 4: Das Beste aus 13 Jahren: Hidden Champions

190 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

In 13 Jahren "Duell um die Welt" gingen Joko und Klaas mit ihren Teams bis an die Schmerzgrenzen und darüber hinaus. Sie verloren die Kontrolle in einer Zentrifuge in Russland oder beim Parabelflug in Kroatien und beschossen sich mit Betäubungspfeilen. Bill und Tom Kaulitz übernachteten bei Löwen in Südafrika und Ralf Moeller musste dicke Backen machen. Frust, Wut, Triumph: Joko und Klaas erinnern sich gemeinsam an die verrücktesten und spannendsten Duelle.

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