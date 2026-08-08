Das Beste aus 13 Jahren: Hidden ChampionsJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 4: Das Beste aus 13 Jahren: Hidden Champions
190 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
In 13 Jahren "Duell um die Welt" gingen Joko und Klaas mit ihren Teams bis an die Schmerzgrenzen und darüber hinaus. Sie verloren die Kontrolle in einer Zentrifuge in Russland oder beim Parabelflug in Kroatien und beschossen sich mit Betäubungspfeilen. Bill und Tom Kaulitz übernachteten bei Löwen in Südafrika und Ralf Moeller musste dicke Backen machen. Frust, Wut, Triumph: Joko und Klaas erinnern sich gemeinsam an die verrücktesten und spannendsten Duelle.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: ProSieben