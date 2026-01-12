Vollautomatisiert: Wie wir 2050 wohnen werdenJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Vollautomatisiert: Wie wir 2050 wohnen werden
24 Min.Ab 12
Eine künstliche Intelligenz als Mitbewohner? Oder ein Roboter, der sich mit uns das Wohnzimmer teilt? Klingt nach Science-Fiction, ist aber tatsächlich die Zukunft. Wir von "Galileo" wollen wissen: Wie leben wir im Jahr 2050?
