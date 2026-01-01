Das geheime Leben der Tasmanischen Beutelteufel
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Das geheime Leben der Tasmanischen Beutelteufel
Der Beutelteufel, auch tasmanischer Teufel genannt, lebt ausschließlich auf der australischen Insel Tasmanien. Obwohl das kleine Säugetier harmlos und niedlich aussieht, kann es sehr aggressiv und laut werden. Bei Aufregung oder Stress färben sich die Ohren des Tieres rot, was als Warnung für seine Rivalen zu verstehen ist.
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media