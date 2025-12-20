Das große Backen - Australien
Folge 7: Dessert-Woche
65 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6
In Woche sieben wird es beim großen Backen süß - und wackelig. In der Dessert-Woche gibt es gleich mehrere Wackelkandidaten: im wahrsten Sinne des Wortes. Die Technikrunde bringt Einiges zur Verzweiflung und selbst beim Showstopper ist alles in Bewegung.
Das große Backen - Australien
Genre:Kochen, Reality
Produktion:AU, 2013
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH