Das große Backen - Australien

Dessert-Woche

sixxStaffel 5Folge 7vom 20.12.2025
Dessert-Woche

Dessert-WocheJetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Australien

Folge 7: Dessert-Woche

65 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6

In Woche sieben wird es beim großen Backen süß - und wackelig. In der Dessert-Woche gibt es gleich mehrere Wackelkandidaten: im wahrsten Sinne des Wortes. Die Technikrunde bringt Einiges zur Verzweiflung und selbst beim Showstopper ist alles in Bewegung.

