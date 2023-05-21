Salvador Dali aus Schokolade und fruchtiger Vincent Van GoghJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 2: Salvador Dali aus Schokolade und fruchtiger Vincent Van Gogh
103 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6
Die verbliebenen fünf Profi-Teams zaubern diesmal ohne Rezept eine "Croquembouche". Welches Team kann die Jury mit seinem luftig cremigen Gebäckturm überzeugen? In der zweiten Aufgabe geht es beeindruckend weiter, denn die Profi-Backstube wird zur Kunstgalerie: Die Kandidat:innen backen einen Salvador Dali aus Schokolade mit Pistazien-Knusperschicht oder einen Vincent Van Gogh aus fruchtiger Maracuja-Buttercreme und süßer Haselnusspraliné.
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen