Das große Backen
Folge 3: Folge 3
90 Min.Folge vom 15.12.2013Ab 6
Die sechs verbliebenen Kandidaten müssen sich im Backen von Käsekuchen aus aller Welt und der Zubereitung eines Apfelstrudels messen lassen: Den Strudelteig herzustellen ist eine echte Herausforderung! Das Highlight dieser Runde soll eine 3D-Motiv-Torte werden, die unter dem Motto "Crazy English" steht, denn ein original englischer Teekuchen dient als Korpus des süßen Kunstwerks.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen