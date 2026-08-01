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Das große Backen

Herzhafte, friesische und sprichwörtliche Gebäcke

SAT.1Staffel 14Folge 3vom 12.08.2026
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Das große Backen

Folge 3: Herzhafte, friesische und sprichwörtliche Gebäcke

119 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Herzhafte Pide-Brote, eine klassische Friesentorte und kreative Torten zu bekannten deutschen Sprichwörtern stellen die Hobbybäcker vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Neben handwerklichem Geschick sind vor allem Fantasie und ein Gespür für starke visuelle Ideen gefragt. Für einen Kandidaten endet die Reise im Backzelt.

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