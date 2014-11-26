Willkommen im Kuchen-Himmel!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Willkommen im Kuchen-Himmel!
98 Min.Folge vom 26.11.2014Ab 6
In der allerersten Challenge sollen die Kandidaten mit einer verführerischen Kreation zeigen, wer sie sind - es gilt, den Lieblings-Kuchen zu backen! Anschließend haben sie eine knifflige Aufgabe vor sich, denn Christian lässt sie einen Cronut kreieren, eine süße Verführung aus gefülltem Blätterteig. Das Highlight dieser Folge ist die gebackene Visitenkarte: eine 3D-Torte mit persönlicher Note.
Weitere Folgen in Staffel 2
Das große Backen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
