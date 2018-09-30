Zum Inhalt springenBarrierefrei
Raffinierte Pies und französische Patisserie

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 30.09.2018
Folge vom 30.09.2018

Heute soll zu Beginn eine Pie gebacken werden, die geschmacklich überzeugt und mit einer raffinierten Teigdecke abgeschlossen wird. In der technischen Prüfung müssen es die Kandidaten mit einem vielschichtigen französischen Klassiker aufnehmen, bevor sie der Jury herzhafte Streetfood-Köstlichkeiten präsentieren, die Süßes verbergen.

