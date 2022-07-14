Folge 2: Zwischen Teamgeist und Höhenflügen Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 2: Zwischen Teamgeist und Höhenflügen
100 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Nach einigen Tagen im Camp liegen bei den Promis die Nerven blank. Jetzt zeigt sich umso mehr, wer Willensstärke, Durchhaltevermögen und Teamgeist beweist. Wer kann sein Karma-Konto aufladen und bei wem summiert sich die Sünden-Tafel?
Das große Promi-Büßen
