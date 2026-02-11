Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Verrückter Start in die Jubiläumsstaffel

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 11.02.2026
Verrückter Start in die Jubiläumsstaffel

Folge 1: Verrückter Start in die Jubiläumsstaffel

120 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel präsentieren die Teilnehmenden ihre Lieblingsrezepte und verraten persönliche Geschichten in ihren Backwerken. Die technischen Prüfung hat es in sich: Die Promi-Bäcker:innen sollen herzhafte Berliner zubereiten - gefüllt mit Zwiebel-Chutney, verfeinert mit Ahornsirup-Guss und garniert mit Röstzwiebeln. Anschließend steht die erste Punktevergabe an. Anhand einer 3D- oder Motivtorte präsentieren sie außerdem ihren Beruf, ihre Leidenschaft oder auch ein Hobby.

