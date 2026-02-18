Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 2vom 18.02.2026
119 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Die Promi-Bäcker sollen Torten oder Kleingebäcke kreieren, bei denen Zimt im Mittelpunkt steht. Betty verlangt von ihnen höchste Präzision: Die Promis müssen eine Bausatz-Tarte aus Mürbteig herstellen, mit Biskuit, Vanillepudding und Erdbeeren füllen und dabei Form und Geschmack perfekt vereinen. Mit einer Torte in Herzform sollen die Promis die Jury verzaubern. Gleichzeitig soll ihr Backwerk einem Menschen in ihrem Leben gewidmet sein und dessen Lieblings-Aromen beinhalten.

