Das große Promibacken

Folge 3

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 07.03.2018
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 3: Folge 3

131 Min.Folge vom 07.03.2018Ab 6

Jetzt geht es ans Eingemachte! Nur noch sechs prominente Hobbybäcker haben die Chance auf den Einzug ins große Finale. Mit einem herzhaften Brot, einer mehrstöckigen Torte und kniffligen Eclairs müssen sie die Jury von ihren Backkünsten überzeugen. Die größte Herausforderung stellt jedoch die glamouröse Schokoladentorte dar: Sie soll mit spektakulärem Schoko-Dekor und zwei gelungenen Füllungen punkten.

