SAT.1Staffel 3Folge 2vom 20.02.2019
131 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 6

In der zweiten Folge von "Das große Promibacken" starten unsere sieben Promi-Kandidaten diesmal mit einer herzhaften Kuchenvariante. Von pikant gewürzter und orientalisch gefülltem Pie bis zur traditionellen Wähe mit Rotkohl ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Technischen Prüfung gilt es einen Schwan aus Brandteig zu backen, bis die Promis in der letzten Aufgabe zweistöckige Torten zum Thema "Glow in the Dark" kreieren dürfen.

