Das große Promibacken
Folge 4: Tierisch lecker
130 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 6
In Aufgabe 1 müssen unsere verbleibenden 5 prominenten Hobbybäcker einen "Chocolate Naked Cake" backen - im wahrsten Sinne ein nackter Kuchen, der keine Fehler verzeiht! In der Technischen Prüfung erwartet die Jury einen echten Klassiker: "Rosinenschnecken". Eine Aufgabe, die nicht jedem Kandidaten leicht gelingt. In Aufgabe 3 wird es tierisch! Wer zuvor nicht punkten konnte, sollte sich jetzt besser ins Zeug legen.
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen