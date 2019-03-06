Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Tierisch lecker

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 06.03.2019
Tierisch lecker

Tierisch leckerJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 4: Tierisch lecker

130 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 6

In Aufgabe 1 müssen unsere verbleibenden 5 prominenten Hobbybäcker einen "Chocolate Naked Cake" backen - im wahrsten Sinne ein nackter Kuchen, der keine Fehler verzeiht! In der Technischen Prüfung erwartet die Jury einen echten Klassiker: "Rosinenschnecken". Eine Aufgabe, die nicht jedem Kandidaten leicht gelingt. In Aufgabe 3 wird es tierisch! Wer zuvor nicht punkten konnte, sollte sich jetzt besser ins Zeug legen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen