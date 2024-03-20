Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Juhuu - Finale!": Starke Konkurrenz, enge Timings und ein goldener Cupcake

SAT.1Staffel 8Folge 6vom 20.03.2024
"Juhuu - Finale!": Starke Konkurrenz, enge Timings und ein goldener Cupcake

Folge 6: "Juhuu - Finale!": Starke Konkurrenz, enge Timings und ein goldener Cupcake

120 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 6

Als Auftakt zum Finale müssen elegante Mousse-Torten im Velvet-Look präsentiert werden. Auch die technische Prüfung hat es noch einmal in sich mit Christian Hümbs berühmten "Himbeer-Igeln". Zum süßen Showdown geben die Promis noch einmal alles und erstellen zweistöckige, individuell dekorierte Torten, die nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen verführen. Wer wird Deutschlands beste:r prominente:r Hobbybäcker:in 2024?

SAT.1
