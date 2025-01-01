Das Internat
Folge 3: Folge 3
18 Min.Ab 12
Die Schüler sind von der Esoterik und dem Essen vollkommen überfordert und nun kommt noch ein Eerik dazu, der plötzlich Bäume umarmt. Des Weiteren kracht es zwischen Jeannie und Kat gewaltig und die Schüler lernen, sich mit Respekt zu behandeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios