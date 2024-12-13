"Bis demnächst!" Ein Abschied für immer - Wieso musste Heike K. sterben?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 11: "Bis demnächst!" Ein Abschied für immer - Wieso musste Heike K. sterben?
35 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Als sich Heike K. am 25. Februar 1991 von ihrer Arbeitskollegin verabschiedet und ihren Friseursalon abschließt, ist das ihr letztes Lebenszeichen. Danach wird sie ermordet in ihrem Arbeitszimmer gefunden.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins