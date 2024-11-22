Schreie in der Nacht: Was geschah mit Beatrix H.?Jetzt kostenlos streamen
Das letzte Lebenszeichen
Folge 2: Schreie in der Nacht: Was geschah mit Beatrix H.?
31 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Die schmerzerfüllten Schreie von Beatrix H. wecken ihren Sohn mitten in der Nacht. Auch der Nachbar hört sie, doch denkt nicht an ein Gewaltverbrechen. Als der Junge ihn zur Hilfe holt bietet sich beiden ein grausames Bild. Was ist geschehen?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins