Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Regime

Der Inner Circle

GalileoStaffel 1Folge 3
Der Inner Circle

Der Inner CircleJetzt kostenlos streamen

Das Regime

Folge 3: Der Inner Circle

21 Min.Ab 12

Donald Trump regiert unvorhersehbar. Er hat so viele Dekrete erlassen wie noch kein Präsident vor ihm: Massenabschiebungen, Wiedereinführung der Todesstrafe in Washington, Einsatz der Nationalgarde in Portland oder die Zusicherung von militärischem Schutz für Katar. Sind das nur seine Ideen? Wer berät den Präsidenten, wer sind seine Vertrauten? Wer steckt wirklich hinter den Entscheidungen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Regime
Galileo
Das Regime

Das Regime

Alle 1 Staffeln und Folgen