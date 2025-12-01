Das Regime
Folge 5: Die Gegenspieler
17 Min.Ab 12
Während Donald Trump seine Macht weiter ausbaut, formiert sich im Hintergrund eine vielfältige Opposition. "Galileo" zeigt die Welt der "Resistance" und die Menschen, die sich Trump in den Weg stellen. Von Straßenprotesten bis zu Social-Media-Kampagnen - wie wollen Trump-Gegner:innen das Ruder herumreißen?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben