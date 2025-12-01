Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 1Folge 5
Folge 5: Die Gegenspieler

17 Min.Ab 12

Während Donald Trump seine Macht weiter ausbaut, formiert sich im Hintergrund eine vielfältige Opposition. "Galileo" zeigt die Welt der "Resistance" und die Menschen, die sich Trump in den Weg stellen. Von Straßenprotesten bis zu Social-Media-Kampagnen - wie wollen Trump-Gegner:innen das Ruder herumreißen?

Galileo
