Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 26.08.2015: Die Albtrauminsel Teil 1
44 Min.Folge vom 26.08.2015
Joe Teti und sein Kompagnon Matt Graham sind umgeben von Wasser, das sie nicht trinken können, in einem Paradies, in dem es nichts zu essen gibt. In dieser Folge kämpft das Duo auf einer unbewohnten Insel in der Karibik ums Überleben. An solchen Orten haben Piraten früher Meuterer ausgesetzt, in dem Wissen, dass ihnen dort ein langsamer, qualvoller Tod droht. Damit die Survival-Profis nicht ein ähnliches Schicksal ereilt, müssen die Männer auf dem Eiland im Atlantischen Ozean ihr komplettes Survival-Wissen anwenden.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.