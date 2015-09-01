Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 01.09.2015: Gefangen am Vulkan Teil 2
44 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12
Das Survival-Duo ist auf einer Vulkaninsel vor der Küste von Südamerika gestrandet, wo es nahezu ununterbrochen regnet. Ein Feuer zu entzünden ist unter diesen Umständen sehr kompliziert. Im dichten Nebel fällt zudem die Orientierung schwer. Deshalb folgen die Männer einem Bachlauf, der sie an die Küste führt. Doch bis dahin ist es noch ein langer, beschwerlicher Weg. Da die Strecke ohne Proviant kaum zu schaffen ist, machen die Überlebens-Experten unterwegs Jagd auf verwilderte Hausschweine.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
12
12
