Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 27.03.2017: Die Elefanten vom Okavango
43 Min.Folge vom 27.03.2017Ab 6
Mit diesen Stoßzähnen ist nicht zu spaßen: In Botswana leben dank eines landesweiten Jagdverbots wieder 130 000 Elefanten und für gewöhnlich sind die Tiere friedlich. Doch in der Trockenzeit reagieren die Kolosse mitunter aggressiv: Weil sie an die wenigen Wasserstellen gebunden sind, an denen hungrige Räuber lauern. Und extremer Durst macht selbst Dickhäuter dünnhäutig. Deshalb sollten Jeff Zausch und sein Kompagnon „EJ“ Snyder den Giganten bei ihrer Survival-Tour im afrikanischen Okavango-Delta nicht zu nahe kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.