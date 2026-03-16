Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.10)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 16.03.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.10)
42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Weltweit nutzen Fahrer Onboard-Kameras, auch bekannt als Dashcams, die meist rund um die Uhr eingeschaltet sind. Genügend Zeit, um außergewöhnliche Situationen auf Video zu verewigen: Darunter ein PKW-Fahrer, der mitten auf der Autobahn umdreht und somit als Geisterfahrer andere Verkehrsteilnehmer in Angst und Schrecken versetzt. An einer Kreuzung wiederum beginnen zwei Lieferwagen wie von Zauberhand zu schweben...
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Genre:Reality, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12