Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.7)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 11.05.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.7)
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Diese Doku präsentiert die unglaublichsten Verkehrsmomente weltweit, eingefangen mit Dashcams an beteiligten Fahrzeugen. Mitunter streut ein wutentbrannter Herr Nägel über die Fahrbahn, nachdem er von der Polizei angehalten wurde. Ein weiterer lässt seinen Frust über einen geplünderten Parkplatz ab, indem er das Fahrzeug mit einem Dutzend Eiern bewirft.
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Genre:Reality, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt