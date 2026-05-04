Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.6)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 04.05.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.6)
42 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Die Dokumentation zeigt haarscharfe Manöver aus dem Straßenverkehr in aller Welt, darunter ein Familienausflug auf der Autobahn. Doch die Dashcam erfasst einen rücksichtslosen Fahrer, der sich nach einem Rempler mit Vollgas aus dem Staub macht. Ein unglücklicher Camper verliert die Kontrolle über seinen Anhänger, der ins Schleudern gerät und in die Leitplanke kracht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt