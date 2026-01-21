Auswanderpläne mit FragezeichenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.01.2026: Auswanderpläne mit Fragezeichen
Ab 12
In der neuen Staffel ziehen Loren und Alexei in ihr Traumhaus in Miami und laden Yara, Jovi, Elizabeth und Andrei zu einer heißen Einweihungsparty ein. Während die Stimmung zwischen den Gästen schnell kippt, stehen große Entscheidungen an: Elizabeth zweifelt an Andreis Plänen, nach Moldau auszuwandern, Yara kämpft mit dem Balanceakt zwischen Familienplanung und Business, und Jovi fühlt sich machtlos. Gleichzeitig kriselt es heftig bei Kara und Guillermo, während Gino und Jasmine in ihrer offenen Ehe endgültig an ihre Grenzen stoßen. Alte Konflikte brechen wieder auf – und neue drohen zu eskalieren.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.