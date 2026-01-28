Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 28.01.2026: Date im Spielparadies
88 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Während Gino in Las Vegas ein prickelndes Date hat und verheimlicht, dass er in einer offenen Ehe mit Jasmine steckt, kämpft diese zu Hause mit Liebeskummer – bis sie erfährt, dass er eine andere trifft. Kara und Guillermo versuchen, ihre kriselnde Ehe zu retten, doch verletzte Gefühle kommen wieder hoch. Darcey bereitet sich auf ihren 50. Geburtstag vor, fühlt sich aber von Georgi im Stich gelassen und zweifelt an seiner Ehrlichkeit. Und Tigerlily, hochschwanger und erschöpft, hofft auf einen Neuanfang mit Ehemann Adnan – doch seine Forderungen und religiösen Erwartungen setzen sie zunehmend unter Druck.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
