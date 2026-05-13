Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 13.05.2026: Es ist ein Mädchen!
88 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Brandon und Julia erfahren überraschend, dass sie ein Baby erwarten, und der erste Ultraschall wird zum emotionalen Höhepunkt. Gleichzeitig steht Jasmine kurz vor der Geburt und kämpft mit Schmerzen, Angst und einem überforderten Partner an ihrer Seite. Die Situation eskaliert, als die Wehen einsetzen und die Fahrt ins Geburtszentrum zur nervenaufreibenden Herausforderung wird. Auch bei Darcey kriselt es gewaltig – ihre Ehe mit Georgi steht auf der Kippe, als der bulgarische Masseur die Beziehung in Frage stellt und auf Distanz geht. Und Gino wird von einem Anwalt eine niederschmetternde Nachricht überbracht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.