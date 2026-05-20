Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 20.05.2026: Ärger im Paradies
86 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Matt bringt Jasmine mit einer Frage in Bedrängnis, die alles verändern könnte – und setzt damit eine Kette von Konflikten in Gang. Während Julia ihre Schwangerschaft aus Angst vor Kontrolle und Druck geheim hält, wächst die Spannung zwischen ihr und Brandon. Bei Darcey und Georgi eskaliert die Situation endgültig: Verletzte Gefühle und unterschiedliche Zukunftsvorstellungen führen zur schonungslosen Abrechnung. Gleichzeitig geraten Jovi und Yara mit Andrei und Elizabeth heftig aneinander, als alte Streitpunkte wieder aufbrechen. Und Gino versucht, als Single neu anzufangen und sich ein anderes Leben aufzubauen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.