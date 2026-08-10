Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 10.08.2026: Das Ende der Fahnenstange
45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Liebe macht blind – und manchmal auch ziemlich streitlustig. Kaum sind Dylan und Pattiya verlobt, fliegen schon beim gemeinsamen Workout die Fetzen. Jenny hat endgültig genug vom Leben in der indischen Familien-WG und stellt Sumit vor eine harte Entscheidung. Chloe zieht nach Johnys Vertrauensbruch einen Schlussstrich, während dieser verzweifelt um eine zweite Chance kämpft. Und ausgerechnet am Hochzeitstag von Luke und Madelein sorgen Zweifel und jede Menge Nervosität für Herzklopfen. Zwischen Eifersucht und Beziehungschaos zeigt sich: Nicht jede Liebe hält, was sie verspricht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.