Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 27.07.2026: Der französische Traum
45 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
In Frankreich soll für Manon und Anthony endlich ein neues Kapitel beginnen: Das Paar zieht ins erste gemeinsame Haus auf dem Land, doch zwischen Umzugskartons und leeren Konten platzt die Blase vom französischen Traum. Auf Aruba geraten Chloe und Johny wegen Heiratsplänen, Aufenthaltspapieren und unterschiedlicher Vorstellungen vom Zusammenleben aneinander. In Indien droht der Konflikt mit Sumits Familie erneut zu eskalieren, während Jenny sich fragt, wie lange sie das Chaos noch aushält. Und in Tasmanien hofft Pattiya nach zwölf Jahren Warten endlich auf ein Wunder.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.