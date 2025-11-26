Die ultimative VerpflichtungJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.11.2025: Die ultimative Verpflichtung
89 Min.
Juan steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er weiter auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten oder sich für ein Leben mit seiner Familie an Land entscheiden? Währenddessen erfahren Matt und Amani endlich die ganze Wahrheit von Any – mit unerwarteten Konsequenzen für ihre Beziehung. Sarper sorgt mit einer schockierenden Klausel im Ehevertrag für Entsetzen und stellt Shekinas Vertrauen auf eine harte Probe. Stevi kämpft am Vorabend ihrer Hochzeit mit Zweifeln, ob sie wirklich bereit ist, den großen Schritt zu wagen. Und Joan und Lucille suchen ungewöhnliche Ablenkung – mit einem Besuch im Stripclub.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
