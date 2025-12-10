Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.12.2025: Hochzeit mit Hindernissen
89 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
In der emotionalen Finalfolge von „90 Day Fiancé“ spitzen sich alle Geschichten zu: Greg und Joan stehen kurz vor dem Jawort, doch Hektik und Missverständnisse drohen, den schönsten Tag ihres Lebens zu ruinieren. Während Stevi und Mahdi nach emotionalen Auseinandersetzungen endlich zueinander finden, kämpft Mina mit der schmerzhaften Entscheidung, ohne ihren Sohn zu heiraten. In Mexiko muss Any zwischen Matt und Amani wählen – Liebe oder Loyalität? Und in Brasilien sorgt Alliyas Verspätung für Chaos am Altar, während Shawn um Geduld und Vertrauen ringt. Große Gefühle, Tränen und überraschende Wendungen.
