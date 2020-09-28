Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 28.09.2020: Enttäuschte Erwartungen
89 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12
Jonathan und seine blutjunge Verlobte Fernanda liegen sich seit dem Zwischenfall im Club in den Haaren. Die Mexikanerin ist immer noch sauer, dass Jon mit einer attraktiven Blondine flirtete, während sie auf Toilette war. Dabei wurde Fernanda auch handgreiflich, was ihr im schlimmsten Fall sogar das Visum kosten kann. Larissa ist mit ihrem Verlobten Colt inzwischen in Las Vegas unterwegs, um sich ein neues, luxuriöses Auto mit AC kaufen zu lassen. Der IT-Techniker will aber nicht zu viel Geld in den Wagen investieren, da die Hochzeit mit der schönen Brasilianerin auch eine Stange Geld kosten wird.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.