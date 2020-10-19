Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.10.2020: Tanz auf dem Vulkan
89 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
Larissa, ihre Schwiegermutter in spe und Freundin Lea gehen zusammen in einen exklusiven Brautladen, wo die Brasilianerin einige Kleider anprobiert. Die Robe, für die sie sich entscheidet, passt allerdings nicht ins Budget, das Colt ausgeben kann, sondern kostet doppelt so viel. Ihre Begleiterinnen raten Larissa, ein günstigeres Modell zu nehmen, doch sie beschwert sich im Gegenzug über das in ihren Augen mickrige Hochzeits-Budget ihres zukünftigen Gatten. Schließlich streiten auch Larissa und Colt, und die schöne Latina wird so wütend, dass sie Colt ihren Verlobungsring an den Kopf wirft.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 6-11: Warner Bros. Discovery, Inc.