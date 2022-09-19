Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.09.2022: Liebe ist alles
88 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
In Las Vegas ist der Tag der Hochzeit gekommen, alles ist vorbereitet, alles läuft wie geplant – ein Elvis-Doppelgänger wird sie in einer romantischen Kapelle trauen. Doch Yara wird plötzlich nervös: Die Ukrainerin weiß nicht, ob Jovi wirklich bereit ist, sein altes Leben aufzugeben und ein neues zu beginnen. Auch ihr Gatte in spe zweifelt an seiner Entscheidung, so schnell zu heiraten. Die zwei Jahre mit Yara waren nicht leicht: Fehlgeburt, Fernbeziehung, Yaras Ankunft in Amerika und erneut eine Schwangerschaft. Doch da seine Verlobte geblieben ist, will er sich als guter Ehemann und Vater erweisen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.