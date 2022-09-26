Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.09.2022: Der Abschluss-Talk - Teil 2
45 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Im zweiten Teil des Abschluss-Talks kommt auch die dramatische Geschichte von Amira und Andrew zur Sprache. Andrew hat das Studio wütend verlassen, doch Amira will ihre Sicht der Dinge schildern. Die Französin hat viel durchgemacht, wurde bei ihrer Einreise in Mexiko-City am Flughafen für drei Tage in eine Zelle gesperrt. Eigentlich sollte sie dort ihren Verlobten treffen, doch Andrew kümmerte sich nicht weiter um Amira. Abgesehen davon hat die junge Frau inzwischen Angst vor ihrem amerikanischen Verlobten, der sie ständig anschreit, beschimpft und unter Druck setzt. Doch stimmen diese Anschuldigungen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.